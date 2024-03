Mapa dos Shows: Nando Reis, Anelis Assumpção, Maglore, Helio Flanders, Tetê Espíndola e mais

As novidades recentes no Mapa dos Shows são os anúncios de Niall Horan, ex-One Direction, no Parque Ibirapuera, em 28 de setembro, com vendas já abertas; o retorno do cantor português Salvador Sobral ao Brasil, no Sesc Pinheiros, dias 5 e 6 de abril, com ingressos disponíveis em breve; além da turnê “Caetano & Bethânia”, que roda o país a partir de agosto e tem seu último show em São Paulo, dia 14 de dezembro, com apresentação no Allianz Parque; as vendas começam no dia 17 de março.

Destaque também para a apresentação da cantora Yma, no terceiro e último dia de Lollapalooza, domingo, dia 24 de março, abrindo os trabalhos do palco Samsung Galaxy, por onde passam mais tarde nomes como Gilberto Gil, Sam Smith e Greta Van Fleet. É a estreia da artista no festival, antes de lançar seu próximo disco, o sucessor do “Par de Olhos”, de 2019.

Nesta semana, o cantor Nando Reis apresenta a turnê “Nando Hits” em São Paulo; o show ocorre no Terra SP, na zona sul da capital, na próxima sexta, dia 15. O cronograma dos próximos dias ainda conta com shows de Placebo, no domingo, dia 17, no Espaço Unimed; Anelis Assumpção cantando Peter Tosh no Sesc Pinheiros, também no domingo, dia 17; Maglore com a turnê de despedida do álbum “V”, no Cine Joia, na sexta, dia 15; Helio Flanders, vocalista da Vanguart, em apresentação solo no Sesc Belenzinho, no sábado, dia 16; Tetê Espíndola, sexta, dia 15, no Bona Casa de Música, e mais. Veja todos os detalhes a seguir:





SEGUNDA, DIA 11

Luiza Brina

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Segunda, dia 11, às 20h

Aprendendo a Rezar - Uma Incursão ao Centro da Terra

A partir de R$34

Ingressos aqui





O Grilo, Marcelo Tofani e Manda

Itinerante - Endereço divulgado apenas por DM no Instagram (@tranquilosaopaulo)

Segunda, dia 11, às 19h

Tranquilo São Paulo

Contribuição sugerida de R$30





TERÇA, DIA 12

Beatles & Stones

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 12, às 20h

A partir de R$70

Ingressos aqui





Salma e Mac

Casa Coração - Rua Martinico Prado, 302, Vila Buarque

Terça, dia 12, às 20h

A partir de R$40

Ingressos aqui





Tori + Pedro Fonte

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Terça, dia 12, às 20h

O Instante do Derretimento

A partir de R$41

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 13

André Frateschi

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 13, às 20h

André Frateschi canta David Bowie

A partir de R$70

Ingressos aqui





Badi Assad part. especial Larissa Luz

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 13, às 21h30

Mulheres do Mundo

A partir de R$62

Ingressos aqui





Chico Chico

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Quarta, dia 13, às 22h30

Encontros

A partir de R$50

Ingressos aqui





Illy

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Quarta, dia 13, às 20h

Encontros

A partir de R$50

Ingressos aqui





Vanessa Moreno

Teatro do Sesi - Av. Paulista, 1313, Bela Vista

Quarta, dia 13, às 20h

Turnê Sentido

Grátis com reserva de ingressos aqui





Zeca Baleiro

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quarta, dia 13, às 21h30

A partir de R$18

Esgotado





QUINTA, DIA 14

Bikini Kill

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Quinta, dia 14, às 18h

A partir de R$265

Ingressos aqui





Ceumar

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Quinta, dia 14, às 20h

A partir de R$18

Ingressos aqui





Héloa

CCSP - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Quinta, dia 14, às 19h

Grátis com reserva de ingressos aqui





Isabella Taviani

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Quinta, dia 14, às 20h

Voz e Violão

A partir de R$120

Ingressos aqui





Luisa e os Alquimistas

Mundo Pensante - Rua Treze de Maio, 830, Bela Vista

Quinta, dia 14, às 21h

A partir de R$16

Ingressos aqui





Mariana de Moraes e João Camarero

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 14, às 21h

A partir de R$70

Ingressos aqui





Robson Nunes e o Baile de Responsa convidam Babu Santana

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Quinta, dia 14, às 21h30

A partir de R$84

Ingressos aqui





Rodrigo Campos e Romulo Fróes [EVENTO ADIADO]

Porão da Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 14, às 20h

Elefante

A partir de R$44

Ingressos aqui





Zeca Baleiro

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 14, às 21h30

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





SEXTA, DIA 15

Ceumar

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Sexta, dia 15, às 20h

A partir de R$18

Ingressos aqui





Da Parte e Pluma

Largo do Café - Centro Histórico de São Paulo

Sexta, dia 15, às 17h

Festival Cidade do Futuro

Grátis





Daniel Daibem

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 15, às 20h

Quarteto

A partir de R$60

Ingressos aqui





Johnny Hooker e Filipe Catto

Carioca Club - Rua Cardeal Arcoverde, 2899, Pinheiros

Sexta, dia 15, às 22h

Johnny Hooker com Clube da Sofrência e Filipe Catto canta Gal

A partir de R$70

Ingressos aqui





Jota.pê

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 15, às 20h30

Se O Meu Peito Fosse O Mundo

A partir de R$90

Ingressos aqui





Maglore

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sexta, dia 15, às 21h

Despedida do álbum V

A partir de R$78

Ingressos aqui





Moreno Veloso

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Sexta, dia 15, às 20h

Esgotado





Nando Reis

Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande

Sexta, dia 15, à 0h

Nando Hits

A partir de R$95

Ingressos aqui





Nômade Orquestra

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 15, às 21h30

A partir de R$44

Ingressos aqui





Tetê Espíndola convida Sérgio Espíndola

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 15, às 21h

Tetê 70: Memórias de um Interior

A partir de R$80

Ingressos aqui





Zeca Baleiro

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 15, às 21h30

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





SÁBADO, DIA 16

Amaro Freitas e Zé Manoel convidam Alaíde Costa

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Sábado, dia 16, às 20h

Clube da Esquina

A partir de R$18

Ingressos aqui





Aquino e a Orquestra Invisível e O Grilo

Largo do Café - Centro Histórico de São Paulo

Saábado, dia 16, às 17h

Festival Cidade do Futuro

Grátis





Don L

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 16, às 20h30

Esgotado





Helio Flanders

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 16, às 21h

Madeira Viva, com Musgo

A partir de R$15

Ingressos aqui





Luccas Carlos

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sábado, dia 16, às 22h

Dois

A partir de R$50

Ingressos aqui





Moacyr Franco

Teatro J. Safra - Rua Josef Kryss, 318, Barra Funda

Sábado, dia 16, às 20h

A partir de R$40

Ingressos aqui





Mochakk, Blond:ish, Airrica, Amémé e Pricila Diaz

Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros

Sábado, dia 16, às 11h

Brunch Eletronik

A partir de R$190

Ingressos aqui





Monobloco

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 16, às 22h

Ressaca de Carnaval

A partir de R$140

Ingressos aqui





Moreno Veloso

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Sábado, dia 16, às 20h

Esgotado





Planta e Raiz

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 16, às 20h30

Chama Reggae

A partir de R$15

Esgotado





Zeca Baleiro

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 16, às 21h30

A partir de R$18

Esgotado





DOMINGO, DIA 17

Amaro Freitas e Zé Manoel convidam Alaíde Costa

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Domingo, dia 17, às 18h

Clube da Esquina

A partir de R$18

Ingressos aqui





Anelis Assumpção

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Domingo, dia 17, às 18h

Anelis Assumpção canta Peter Tosh

A partir de R$15

Ingressos aqui





Citizen Cope

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Domingo, dia 17, às 19h

A partir de R$80

Ingressos aqui





Don L

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Domingo, dia 17, às 18h

A partir de R$75

Ingressos aqui





Mariana Nolasco

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Domingo, dia 17, às 18h

Quem é Ela?

A partir de R$15

Ingressos aqui





Moacyr Franco

Teatro J. Safra - Rua Josef Kryss, 318, Barra Funda

Domingo, dia 17, às 18h

A partir de R$40

Ingressos aqui





Placebo

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Domingo, dia 17, às 20h

A partir de R$250

Ingressos aqui





Yasmin Olí

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 17, às 20h

Canções Intensas de uma Mulher Livre

A partir de R$60

Ingressos aqui