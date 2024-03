Mapa dos Shows: Ney Matogrosso, Luiza Lian, Ana Cañas, Bruno Berle e mais

Eleito o show do ano pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), o “7 Estrelas - Quem Arrancou o Céu?”, de Luzia Lian, tem apresentação única no Sesc Pinheiros nesta semana. O espetáculo foca no disco de mesmo nome da cantora, lançado no ano passado. Ney Matogrosso, Bruno Berle e Ana Canãs também têm concertos agendados na capital nos próximos dias.

A agenda da semana ainda inclui shows de Alcione, Luciana Mello, Djonga, Filipe Catto, Paula Toller, Carne Doce, Ivan Lins, Gavin James e mais. Maria Bethânia, Letrux e Guilherme Arantes também estarão em São Paulo nesta semana, porém, para essas apresentações já não há mais ingressos disponíveis. Veja os detalhes a seguir.

SEGUNDA, DIA 4

Joyce Alane, Bruna Black e Anná

Itinerante (Endereço divulgado apenas no Instagram @tranquilosaopaulo)

Segunda, dia 4, às 19h

Tranquilo São Paulo

Sugerida contribuição de R$25 na porta





Luiza Brina

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Segunda, dia 4, às 20h

Aprendendo a Rezar: Uma Incursão ao Centro da Terra

A partir de R$41,80

Ingressos aqui





TERÇA, DIA 5

Assucena

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 5, às 21h

Baby, Te Amo - Tributo a Gal Costa

A partir de R$70

Ingressos aqui





Bikini Kill

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Terça, dia 5, às 18h

Esgotado





QUARTA, DIA 6

Assucena

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 6, às 21h

Baby, Te Amo - Tributo a Gal Costa

A partir de R$70

Esgotado





Daisy Jones & The Six

Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Quarta, dia 6, às 22h30

In Concert Brazil

A partir de R$60

Ingressos aqui





Gavin James

Bar Alto - R. Aspicuelta, 194, Alto de Pinheiros

Quarta, dia 6, às 19h30 e às 21h30

Acoustic Residence Tour 2024

A partir de R$160

Ingressos aqui





Guilherme Arantes

Sesc Poompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quarta, dia 6, às 21h

A partir de R$18

Esgotado





Maestro João Carlos Martins

Teatro do Sesi São Paulo - Av. Paulista, 1313, Bela Vista

Quarta, dia 6, às 20h

Sinfonia na Paulista com Bachiana Filarmônica

Grátis com reserva de ingressos aqui





QUINTA, DIA 7

Bruno Berle

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 7, às 20h

A partir de R$50

Ingressos aqui





Gavin James

Bar Alto - R. Aspicuelta, 194, Alto de Pinheiros

Quinta, dia 7, às 19h30 e às 21h30

Acoustic Residence Tour 2024

A partir de R$160

Ingressos aqui





Guilherme Arantes

Sesc Poompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 7, às 21h

A partir de R$18

Esgotado





Juliana Linhares e Rodrigo Garcia

Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 7, às 22h30

No Raso da Catarina

A partir de R$45

Ingressos aqui





Mestrinho & Lara

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Quinta, dia 7, às 20h

Com abertura de Rafa Castro

A partir de R$50

Ingressos aqui





Paula Lima

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Quinta, dia 7, às 21h30

Especial Semana das Mulheres

A partir de R$100

Ingressos aqui





Silvia Machete

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Quinta, dia 7, às 20h

Rhonda

A partir de R$55

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 8

Alcione

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sexta, dia 8, às 22h

50 anos

A partir de R$80

Ingressos aqui





Ego Kill Talent

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 8, às 20h30

A partir de R$15

Ingressos aqui





Fabiana Cozza

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 8, às 21h

A partir de R$70

Ingressos aqui





Guilherme Arantes

Sesc Poompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 8, às 21h

A partir de R$18

Esgotado





Joelma

Vibra - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sexta, dia 8, às 21h40

A partir de R$70

Ingressos aqui





Leilah Moreno

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Sexta, dia 8, às 22h

Tina Turner Tribute

A partir de R$95

Ingressos aqui





Letrux

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 8, às 21h

Letrux Como Mulher Girafa

A partir de R$15

Esgotado





Luciana Mello

Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 8, às 22h30

A partir de R$60

Ingressos aqui





Luiza Lian

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sexta, dia 8, às 21h

7 Estrelas - Quem Arrancou o Céu?

A partir de R$15

Ingressos aqui





Malú Lomando

Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 8, às 20h

Reverência a Maria Bethânia

A partir de R$60

Ingressos aqui





Tarja

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sexta, dia 8, às 22h

Tour 2024

A partir de R$280

Ingressos aqui





Tatá Aeroplano e Betina

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga , 119, Pinheiro

Sexta, dia 8, às 21h

A partir de R$27,50

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 9

Arrigo Barnabé

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 9, às 22h

Caixa de Ódio

A partir de R$80

Ingressos aqui





Clara Valverde e Amanda Magalhães

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 9, às 21h

Projeto Frequências

A partir de R$60

Ingressos aqui





Djonga

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sábado, dia 9, às 22h

Turnê Inocente Demotape

A partir de R$80

Ingressos aqui





Filipe Catto

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Sábado, dia 9, às 20h

Belezas são coisas acesas por dentro

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Grand Bazaar

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 9, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$48

Ingressos aqui





Letrux

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 9, às 21h

Letrux Como Mulher Girafa

A partir de R$15

Esgotado





Ney Matogrosso

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 9, às 22h

A partir de R$260

Ingressos aqui





Maria Bethânia

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 9, às 21h

Turnê Fevereiros

Esgotado





Paula Toller

Vibra - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sábado, dia 9, às 21h

Amorosa - 40 anos de sucesso

A partir de R$160

Ingressos aqui





Rico Dalasam

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sábado, dia 9, às 21h

Turnê “Escuro Brilhante, Último Dia no Orfanato Tia Guga”

A partir de R$15

Ingressos aqui





Roberto Mendes e Banda

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 9, às 20h

A partir de R$80

Ingressos aqui





Supercombo

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Sábado, dia 9, às 20h

Show do álbum “Remédios”

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





DOMINGO, DIA 10

Ana Cañas

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Domingo, dia 10, às 20h

Participação de Ney Matogrosso

A partir de R$120

Ingressos aqui





Carne Doce

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Domingo, dia 10, às 18h

Lançamento do álbum Cererê

A partir de R$15

Ingressos aqui





Filipe Catto

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Domingo, dia 10, às 18h

Belezas são coisas acesas por dentro

A partir de R$18

Ingressos aqui





Gole Seco

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 10, às 21h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Grand Bazaar

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Domingo, dia 10, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$48

Ingressos aqui





Ivan Lins

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Domingo, dia 10, às 19h30

Ivan Lins convida Cibele Codonho, Gustavo Spinola e Duo Beck & Montanaro

A partir de R$275

Ingressos aqui





Maria Bethânia

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Domingo, dia 10, às 21h

Turnê Fevereiros

Esgotado





Rico Dalasam

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Domingo, dia 10, às 18h

Turnê “Escuro Brilhante, Último Dia no Orfanato Tia Guga”

A partir de R$15

Ingressos aqui





Supercombo

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Domingo, dia 10, às 18h

Show do álbum “Remédios”

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc