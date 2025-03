Mapa dos Shows: Pitty, Alcione, Leoni, Mariana Aydar, Vanguart, Lio e mais

Do rock ao samba, passando pelo forró e a MPB, tem shows para todos os gostos nesta semana em São Paulo. O Espaço Unimed recebe nesta sexta, dia 21, a cantora Pitty, e ainda, Alcione, no sábado e domingo, dias 22 e 23, Já o cantor Leoni é a atração deste mês do projeto Notas Contemporâneas, do Mis, com apresentação nesta quarta, dia 19. A agenda da semana tem também a banda Vanguart na Casa Rockambole na sexta, dia 21, com o show “Dois Cantos”, mesma data em que Mariana Aydar se apresenta na Casa de Francisca. No dia anterior, quinta, dia 20, o local recebe o show “Lio canta Marisa”, da integrante da banda Tuyo interpretando clássicos de Marisa Monte. Detalhes e agenda completa a seguir.

Para se programar: começou no último fim de semana em Salvador, na Bahia, a turnê de despedida de Gilberto Gil, que tem quatro datas em São Paulo no próximo mês, três delas já esgotadas. Os ingressos para a apresentação do dia 25 de abril, no Allianz Parque, estão à venda. Além disso, em 7 de maio, o Teatro Cultura Artística recebe o norte-americano Adrian Younge, o nome por trás do projeto “Jazz Is Dead”, em show acompanhado por uma orquestra de 40 peças e participações de Carlos Dafé, Hyldon, Luiza Lian e Samantha Schmütz; ingressos disponíveis.

SEGUNDA, DIA 17

Chico Chico, Arrigo Barnabé e mais

Itinerante (endereço divulgado no Instagram @tranquilosaopaulo)

Segunda, dia 17, às 19h

Tranquilo São Paulo

Contribuição sugerida de R$35

Informações

Os Fonsecas

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Segunda, dia 17, às 20h

Quem Vê, Pensa

A partir de R$38

Ingressos aqui

Pluma

Rockambole - R. Belmiro Braga, 119, Pinheiros

Segunda, dia 17, às 18h

Ensaio Aberto: Esquenta Lollapalooza

Grátis

TERÇA, DIA 18

DJ MarkyMatiz - Rua Martins Fontes, 91, República

Terça, dia 18, às 19h

C6 Fest Sessions: Especial Nile Rodgers & Chic

Grátis

Informações

Mon Laferte

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Terça, dia 18, às 21h

Autopoiética Tour 2025

A partir de R$114

Ingressos aqui

QUARTA, DIA 19

Leoni

Mis - Av. Europa, 158, Jd. Europa

Quarta, dia 19, às 20h

Notas Contemporâneas

Grátis com retirada de ingressos uma hora antes

Rodrigo Campos

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 19, às 21h30

Pode Ser Outra Beleza

A partir de R$53

Ingressos aqui

QUINTA, DIA 20

Esteban Tavares

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Quinta, dia 20, às 20h

A partir de R$40

Ingressos aqui

Gabi Melim

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Quinta, dia 20, às 21h

Gabriela

A partir de R$51

Ingressos aqui

Guilherme Kafé

Odette Casa de Cultura - Rua Rui Barbosa, 663, Bela Vista

Quinta, dia 20, às 19h

Nua Canção com participação de Dani-Vie

A partir de R$33

Ingressos aqui

Lio

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 20, às 21h30

Lio canta Marisa Monte

A partir de R$80

Ingressos aqui

Mel Lisboa

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 20, às 20h e às 22h30

Esgotado

Ná Ozzetti, Ana Deriggi, Fabio Tagliaferri e Mário Manga

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 20, às 21h

Meio Desligado

A partir de R$70

Ingressos aqui

SEXTA, DIA 21

Daniel Jobim e Kell Smith

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 21, às 20h e às 22h30

Tributo a Elis e Tom

A partir de R$90

Ingressos aqui

Eliana Pittman

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sexta, dia 21, às 20h

Canta Jorge Aragão com participação de Rodrigo Campos

A partir de R$18

Ingressos aqui

Ilú Obá De Min com participação de Larissa Luz

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 21, às 21h

Homenagem a Elza Soares

A partir de R$46

Ingressos aqui

Jup Do Bairro

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 21, às 21h30

A partir de R$18

Ingressos aqui

Lupa Santiago

JazzB - Rua General Jardim, 43, Vila Buarque

Sexta, dia 21, às 21h

5teto

A partir de R$38

Ingressos aqui

Mariana Aydar

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 21, às 22h

A partir de R$98

Ingressos aqui

Mudhoney

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sexta, dia 21, às 20h

A partir de R$240

Ingressos aqui

Orquestra de Câmara da ECA/USP (OCAM)

Centro Cultural Camargo Guarnieri - Rua do Anfiteatro, 109, Butantã

Sexta, dia 21, às 13h

Série Sons da USP: A Sinfonia de São Paulo

Grátis com reserva de ingressos

Pitty

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sexta, dia 21, às 22h30

A partir de R$110

Ingressos aqui

Santa Jam Vó Alberta

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 21, às 20h

Estradas e Rios

A partir de R$70

Ingressos aqui

Saulo Duarte

Sesc Campo Limpo - Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, Campo Limpo

Sexta, dia 21, às 20h

Show Digital Belém

Grátis

Theodoro Nagô

Odette Casa de Cultura - Rua Rui Barbosa, 663, Bela Vista

Sexta, dia 21, às 19h

Violão e Voz com participação de Ellen Oléria

A partir de R$33

Ingressos aqui

Vanguart

Rockambole - R. Belmiro Braga, 119, Pinheiros

Sexta, dia 21, às 21h

Dois Cantos

A partir de R$92

Ingressos aqui

SÁBADO, DIA 22

Alcione

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 22, às 22h

Show de Sucessos

A partir de R$110

Ingressos aqui

Alessandra Leão, Dani Nega e Jéssica Caitano

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 22, às 21h30

Nó na Língua

A partir de R$18

Ingressos aqui

BNegão

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 22, às 20h30

Metamorfoses, Riddims e Afins

A partir de R$18

Ingressos aqui

Clarice Falcão

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 22, às 21h

Um ano da turnê Truque

A partir de R$57

Ingressos aqui

Eliana Pittman

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sábado, dia 22, às 20h

Canta Jorge Aragão com participação de Rodrigo Campos

A partir de R$18

Ingressos aqui

Garbage e L7

Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande

Sábado, dia 22, às 19h

A partir de R$300

Ingressos aqui

Grand Bazaar

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 22, às 12h e às 15h

A partir de R$48

Ingressos aqui

Renan Barbosa

Teatro da Rotina - Rua Simão Álvares, 697, Pinheiros

Sábado, dia 22, às 20h30

Canto do Homem de um Lugar

A partir de R$49

Ingressos aqui

Samba de Dandara

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 22, às 20h

Canta Jovelina Pérola Negra

A partir de R$40

Ingressos aqui

Silvanny Sivuca

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Sábado, dia 22, às 17h

Canta MPB, Samba-Rock e Afins

Grátis

Simone

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 22, às 21h

A partir de R$96

Ingressos aqui

Zizi Possi

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sábado, dia 22, às 20h e às 22h30

A partir de R$100

Ingressos aqui

DOMINGO, DIA 23

Alcione

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 22, às 22h

Show de Sucessos

A partir de R$110

Esgotado

Edgard Scandurra

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 23, às 19h

Song Trio

A partir de R$70

Ingressos aqui

Ellen Oléria

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Domingo, dia 23, às 19h

Canta Nina Simone

A partir de R$60

Ingressos aqui

Grand Bazaar

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Domingo, dia 23, às 12h e às 15h

A partir de R$48

Ingressos aqui

Mestrinho

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros

Domingo, dia 23, às 19h

A partir de R$27

Ingressos aqui

Orquestra de Câmara da ECA/USP (OCAM)

Instituto Tomie Ohtake - Rua Coropé, 88, Pinheiros

Domingo, dia 23, às 11h

Série Imersão OCAM no

TomieGrátis

Renato Braz

Teatro B32 – Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732, Itaim Bibi

Domingo, dia 23, às 18h

Voz e Violão

A partir de R$60

Ingressos aqui

Tom Karabachian

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Domingo, dia 23, às 18h

Barato Abstrato

A partir de R$18

Ingressos aqui

Victor Xamã

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Domingo, dia 23, às 18h

Grátis