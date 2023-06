Mapa dos Shows: programação da semana tem Leoni, Ava Rocha e Ana Cañas

Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Restam poucos ingressos para o show do cantor Leoni no Sesc Bom Retiro nesta sexta, dia 30. O artista é conhecido por hits como “Garotos II – O Outro Lado”, “Como Eu Quero” e “Por Que Não Eu?”. Antes disso, nesta segunda, dia 26, o Tranquilo São Paulo, evento itinerante criado em Belo Horizonte, que ocorre todas as segundas na capital paulista, recebe Marcelo Jeneci, Jota.pê e Izzy Gordon.

A semana ainda conta com apresentações de Ava Rocha no Sesc Ipiranga, no sábado e domingo, dias 1º e 2; Ana Cañas com sua turnê que homenageia Belchior no domingo, dia 2, no Bourbon Street; e André Frateschi cantando David Bowie também no domingo, dia 2, no Bona Casa de Música.

Os cantores Silva e Chico César também fazem shows em São Paulo nesta semana, mas os ingressos estão esgotados. Vale ficar de olho nos sites e redes sociais dos locais para abertura de vendas de última hora.

Fora da agenda da semana, vale destacar que começam nesta quarta-feira, dia 28, as vendas gerais para o show extra de Taylor Swift no Brasil. A apresentação será no Rio de Janeiro, dia 17 de novembro, no Estádio Nilton Santos. Nesta segunda, dia 26, clientes C6 têm prioridade na compra dos tickets, que custam a partir de R$240. No total, a artista fará seis concertos da The Eras Tour no país, sendo três deles na capital fluminense (dias 17, 18 e 19 de novembro) e três em São Paulo (24, 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque).

Veja todos os detalhes destes e de outros eventos da semana abaixo:

João Sabiá

Blue Note - Avenida Paulista, 2073 - 2º Andar

Show “Som Com Cheiro de Mar”

Segunda, dia 26, às 20h

A partir de R$45

Ingressos à venda online





Marcelo Jeneci, Jota.pê e Izzy Gordon

Itinerante – Endereço divulgado apenas por mensagem direta no Instagram: @tranquilosaopaulo

Segunda, dia 26, às 19h

Contribuição sugerida de R$25





Filipe Catto

Blue Note - Avenida Paulista, 2073 - 2º Andar

Filipe Catto canta Gal

Quarta, dia 28, às 22h30

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Assucena

Sesc Santo Amaro - Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro

Assucena canta Gal

Sexta, dia 30, às 21h

A partir de R$10

Ingressos à venda online e nas unidades do Sesc





Bruna Caram

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Bruna Caram canta Gonzaguinha - Álbum de 1973

Sexta, dia 30, às 21h

A partir de R$12

Ingressos à venda somente nas unidades do Sesc





Leoni

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Show da turnê “Vem Alegria”

Sexta, dia 30, às 20h

A partir de R$12

Ingressos somente nas unidades do Sesc





Silva

Casa Natura - R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Slap Ao Vivo - Edição Som do Meu Orgulho

Sexta, dia 30, às 21h30

Esgotado





Chico César

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Turnê Vestido de Amor

Sexta e sábado, dias 30 e 1º, às 20h, e domingo, dia 2, às 18h

Esgotado





As Aventuras da Família Arqueira

Vibra - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sábado, dia 1º, às 17h

A partir de R$50

Ingressos à venda online





Ava Rocha

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Ava Rocha interpreta o álbum Índia de Gal Costa - 50 anos

Sábado, dia 1º, às 20h, e domingo, dia 2, às 18h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Luciana Mello

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Participação de Jair Oliveira

Sábado e domingo, dias 1º e 2, às 18h

A partir de R$12

Ingressos à venda somente nas unidades do Sesc





Ana Cañas

Bourbon Street - R. dos Chanés, 127, Moema

Show Ana canta Belchior

Domingo, dia 2, às 20h

A partir de R$85

Ingressos à venda online





André Frateschi

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

André Frateschi canta David Bowie

Domingo, dia 2, às 20h

A partir de R$70

Ingressos à venda online





Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Domingo, dia 2, às 18h

A partir de R$12

Ingressos à venda online