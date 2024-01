Mapa dos Shows: Silva, Paralamas, Baco Exu do Blues, Lulu Santos e mais

O aniversário de 470 anos de São Paulo nesta quinta-feira, dia 25, impulsionou a agenda de eventos da semana. São mais de 20 shows apenas entre a véspera e o feriado, de Os Paralamas do Sucesso a Anitta, passando por Filipe Catto. No fim de semana, a região metropolitana recebe ainda apresentações de Silva com participação de Marcelo D2, Baco Exu do Blues, Lulu Santos, Marcelo Falcão, Charlie Brown Jr. 30 Anos e mais.

Saiba mais na sequência:





SEGUNDA, DIA 22

Mateus Fazeno Rock

Sesc Carmo - Rua do Carmo, 147, Sé

Segunda, dia 22, às 19h

Show do disco Jesus Ñ Voltará

A partir de R$12

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





TERÇA, DIA 23

Camila Trindade e Luana Bayô

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 23, às 21h30

A partir de R$44

Ingressos aqui





Marina Tuset e Érico Moreira

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 23, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Mette Rasmussen – Trio North & Super Sonic Orchestra (Noruega)

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Terça, dia 23, às 20h

Invasão Jazz Noruega

A partir de R$15

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 24

Baia

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Quarta, dia 24, às 22h30

Tour 50 Anos Acústico

A partir de R$45

Ingressos aqui





Belo

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Quarta, dia 24, às 22h

Belo in Concert

A partir de R$50

Ingressos aqui





Braza

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Quarta, dia 24, às 22h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Diego Moraes & Caipira Jazz Duo

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 24, às 21h

Manda Nudes

A partir de R$60

Ingressos aqui





Doce Encontro

Quintal do Espeto Santana - Av. General Ataliba Leonel, 1.239, Santana

Quarta, dia 24, às 18h

A partir de R$50

Ingressos aqui





João Gomes, Marilia Tavares e Manu Bahtidão

Villa Country - Av. Francisco Matarazzo, 774, Água Branca

Quarta, dia 24, às 23h30

A partir de R$70

Ingressos aqui





Jorge & Mateus

Centro de Tradições Nordestinas (CTN) - Rua Jacofer, 615, Bairro do Limão

Quarta, dia 24, às 20h

Esgotado





Mariá Portugal

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 24, às 21h30

Erosão

A partir de R$44

Ingressos aqui





Mumuzinho

Quintal do Espeto Interlagos - Rua São Canuto, 500, Campo Grande

Quarta, dia 24, às 18h

A partir de R$80

Ingressos aqui





Os Paralamas do Sucesso e Nando Reis

Clube Atlético Juventus - Rua Juventus, 690, Mooca

Quarta, dia 24, às 22h30

Rock em SP

A partir de R$100

Ingressos aqui





Vanessa Jackson

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Quarta, dia 24, às 21h

Divas

A partir de R$95

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 25

Àvuà

Vila Itororó - Rua Maestro Cardim, 60, Bela Vista

Quinta, dia 25, às 18h

Gratuito





Anná

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 25, às 12h e às 15h

Anná canta Gonzagão

A partir de R$128

Ingressos aqui





Anitta

Memorial da América Latina - Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda

Quinta, dia 25, às 12h

Ensaios da Anitta

A partir de R$320

Ingressos aqui





Filipe Catto

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Quinta, dia 25, às 18h

Belezas são coisas acesas por dentro

A partir de R$15

Ingressos aqui





Lu Lopes

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 25, às 21h30

Lu Lopes canta Rita Lee

A partir de R$53

Ingressos aqui





Marcelo Jeneci

CCSP - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Quinta, dia 25, às 19h

Esgotado





Menos é Mais e Bruno Diegues

Komplexo Tempo - Av. Henry Ford, 511, Parque da Mooca

Quinta, dia 25, às 14h

Pagode do Príncipe Sunset

A partir de R$95

Ingressos aqui





Rodrigo Teaser

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Quinta, dia 25, às 21h30

Tributo ao Rei do Pop

A partir de R$110

Ingressos aqui





Santa Jam Vó Alberta

Alma São Paulo - R. Simão Álvares, 923, Pinheiros

Quinta, dia 25, às 19h

A partir de R$33

Ingressos aqui





Sofar Sounds com 3 artistas secretos

Local secreto (O endereço é enviado por email 48h antes do evento)

Quinta, dia 25, às 18h

A partir de R$64

Ingressos aqui





Tássia Reis

Sesc Campo Limpo - Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, Campo Limpo

Quinta, dia 25, às 17h

Gratuito





Tori e Domenico Lancellotti

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 25, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 26

Baco Exu do Blues

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sexta, dia 26, às 23h

A partir de R$80

Ingressos aqui





Bixiga 70

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sexta, dia 26, às 21h

Lançamento do disco “Vapor”

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Claudio Zoli

Sesc Osasco - Travessa Gilmar de Franca Crispim, 9, Jardim das Flores

Sexta, dia 26, às 20h30

40 anos de carreira

A partir de R$10

Ingressos aqui





Danilo Caymmi

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 26, às 20h

Andança 5.5

A partir de R$60

Ingressos aqui





Diego Silveira (DH)

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sexta, dia 26, às 23h

E Eu Que Era Emo?

A partir de R$45

Ingressos aqui





Douglas Germano e Kiko Dinucci

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 26, às 22h

A partir de R$68

Ingressos aqui





Lulu Santos

Clube Atlético Aramaçan - Rua São Pedro, 345, Vila América, Santo André

Sexta, dia 26, às 23h

Barítono

A partir de R$60

Ingressos aqui





Marcelo Falcão e Charlie Brown Jr. 30 Anos

Clube Atlético Juventus - Rua Juventus, 690, Mooca

Sexta, dia 26, às 22h30

Rock em SP

A partir de R$70

Ingressos aqui





Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 26, às 22h30

A partir de R$45

Ingressos aqui





Totô de Babalong

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 26, às 22h

A partir de R$75

Ingressos aqui





Xangai

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 26, às 21h

Show com participação de Mariá Pinkusfeld

A partir de R$100

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 27

Autoramas

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 27, às 20h30

A partir de R$15

Ingressos aqui





Beatles para Crianças

Espaço Verde Chico Mendes - Av. Fernando Simonsen, 566 - São José, São Caetano do Sul

Sábado, dia 27, às 11h

O Primeiro Show de Rock

Grátis





Bixarte

CCSP - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Sábado, dia 27, às 19h

Gratuito com reserva de ingresso aqui





BNegão

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sábado, dia 27, às 22h

A partir de R$56

Ingressos aqui





Boca Livre

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sábado, dia 27, às 21h

Celebração de retorno aos palcos

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Douglas Germano e Kiko Dinucci

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 27, às 22h

A partir de R$68

Ingressos aqui





Edu Falaschi

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 27, às 22h

A partir de R$140

Ingressos aqui





Johnny Hooker convida Cleo , Mateus Carrilho e Potyguara Bardo

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 27, às 22h

Bloco do Johnny Hooker

A partir de R$90

Ingressos aqui





Maiara e Maraísa, Glória Groove, Joelma, Daniela Mercury, Banda Eva e mais

Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 27, às 12h30

CarnaUOL

A partir de R$125

Ingressos aqui





Roupa Nova

Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande

Sábado, dia 27, à 0h

Esgotado





Sá & Guarabyra

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sábado, dia 27, às 20h

Mar e Sertão

A partir de R$15

Esgotado





Silva

Memorial da America Latina - Avenida Mário de Andrade, 664, Barra Funda

Sábado, dia 27, às 13h

Bloco do Silva com participação de Marcelo D2, Jorge Aragão, Melly, Pathy DeJesus e Discopédia

A partir de R$269

Ingressos aqui





Suzana Salles e Paulo Padilha

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 27, às 12h e às 15h

Carnaval Total

A partir de R$128

Ingressos aqui





Thaíde e Fernandinho Beatbox

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Sábado, dia 27, às 20h

O Encontro

A partir de R$18

Ingressos aqui





Xangai

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 27, às 21h

Show com participação de Mariá Pinkusfeld

A partir de R$100

Ingressos aqui





Yamandu Costa e António Zambujo

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sábado, dia 27, às 21h

A partir de R$18

Esgotado





Zé Geraldo

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Sábado, dia 27, às 20h

Show Estradas & Versos

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





DOMINGO, DIA 28

Bloco Abacaxi de Irará convida Tom Zé

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Domingo, dia 28, às 18h30

A partir de R$65

Ingressos aqui





Boca Livre

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Domingo, dia 28, às 18h

Celebração de retorno aos palcos

A partir de R$18

Esgotado





OutroEu

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 28, às 18h e às 21h

Voz e violão

A partir de R$60

Ingressos aqui





Picanha de Chernobill

Vila Itororó - Rua Maestro Cardim, 60, Bela Vista

Domingo, dia 28, às 16h

Gratuito





Sá & Guarabyra

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Domingo, dia 28, às 18h

Mar e Sertão

A partir de R$15

Esgotado





Suzana Salles e Paulo Padilha

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Domingo, dia 28, às 12h e às 15h

Carnaval Total

A partir de R$128

Ingressos aqui





Thaíde e Fernandinho Beatbox

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Domingo, dia 28, às 18h

O Encontro

A partir de R$18

Ingressos aqui





Yamandu Costa e António Zambujo

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Domingo, dia 28, às 18h

A partir de R$18

Esgotado





Zé Geraldo

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Domingo, dia 28, às 18h

Show Estradas & Versos

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Zimbra

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Domingo, dia 28, às 19h

Tour de 10 anos do álbum ‘O Tudo, o Nada e o Mundo’

A partir de R$101

Ingressos aqui