Mapa dos Shows: Simply Red, Two Feet, Duda Beat, Catto, Curumin e mais

A turnê de comemoração dos 40 anos do Simply Red chega a São Paulo no próximo fim de semana, com show neste sábado, dia 15, no Allianz Parque, e os últimos ingressos à venda. Ainda no grupo dos artistas internacionais no país nos próximos dias, já nesta quarta, dia 12, é a vez do nova-iorquino Two Feet subir ao palco do Cine Joia. A agenda da semana ainda conta com apresentações de Duda Beat no sábado, dia 15, na Audio, Catto encerrando a turnê “Belezas São Coisas Acesas Por Dentro” também no Cine Joia, na quinta, dia 13, e Curumin no Sesc Belenzinho na sexta, dia 14. Mais informações e agenda completa a seguir.

SEGUNDA, DIA 10

Os Fonsecas

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Segunda, dia 10, às 20h

Quem Vê, Pensa

A partir de R$45

Otto, Amanda Magalhães e Lavínia

Itinerante - Endereço divulgado apenas por mensagem direta no Instagram

Segunda, dia 10, às 19h

Tranquilo São Paulo

Contribuição sugerida de R$35

TERÇA, DIA 11

Rodrigo Carazo, Ezequiel Borra e Nacho Rodríguez

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 11, às 20h

Participação de Os Pedros

A partir de R$65

Veronica Ferriani

Pulso Hotel Faria Lima - Rua Henrique Monteiro, 154, Pinheiros

Terça, dia 11, às 18h

Sarau Bar - Estúdio Pulso

A partir de R$88

Esgotado

QUARTA, DIA 12

DEAFKIDS e Test

Cineclube Cortina - Rua Araújo, 62, República

Quarta, dia 12, às 20h

No Hope Tour

A partir de R$40

João Camarero convida Ayrton Montarroyos

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 12, às 21h30

A partir de R$62

Luê

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 12, às 21h30

A partir de R$35

Marcelo Rubens Paiva e Lost In Translation

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 12, às 20h

Esgotado

Two Feet

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Quarta, dia 12, às 19h30

A partir de R$195

Wanderley Cardoso

Mis - Av. Europa, 158, Jd. Europa

Quarta, dia 12, às 20h

Notas Contemporâneas

Grátis com retirada de ingressos apenas na bilheteria

QUINTA, DIA 13

Alaíde Costa e José Miguel Wisnik

Cultura Artística - Rua Nestor Pestana, 196, Consolação

Quinta, dia 13, à 20h

A partir de R$25

Catto

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Quinta, dia 13, às 20h

Belezas são Coisas Acesas por Dentro

A partir de R$60

Derico Sciotti 4teto

JazzB - Rua General Jardim, 43, Vila Buarque

Quinta, dia 13, às 21h

A partir de R$38

Ellen Oléria

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 13, às 21h

Tributo a Nina Simone

A partir de R$60

Ema Stoned

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Alto de Pinheiros

Quinta, dia 13, às 19h

A partir de R$35

Mel Lisboa

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 13, às 20h e às 22h30

Canta Rita Lee

Esgotado

Mestrinho

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 13, às 21h30

A partir de R$80

Victor Passarim e Jesus Lumma

Boca Cultural - Rua Jesuíno Pascoal, 77, Consolação

Quinta, dia 13, às 21h

A partir de R$33

SEXTA, DIA 14

Banda Mantiqueira

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sexta, dia 14, às 20h

A partir de R$18

Big Up

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 14, às 21h

Turnê Acústica

A partir de R$57

Curumin

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 14, às 20h30

Pedra de Selva

A partir de R$18

Fafá De Belém

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sexta, dia 14, às 21h

Voz, Piano e Guitarra Portuguesa

A partir de R$21

Falamansa

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sexta, dia 14, às 21h

Show de Lançamento

A partir de R$80

Jhon Douglas com participação de Bruno Berle

Odette Casa de Cultura - Rua Rui Barbosa, 663, Bela Vista

Sexta, dia 14, às 19h

A partir de R$33

Leci Brandão

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 14, às 22h

A partir de R$80

Letrux e Thiago Vivas

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 14, às 21h

Alfabeto Sonoro

A partir de R$80

Maria Esmeralda

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 14, às 21h

A partir de R$18

Olívia e Francis Hime

Sesc Santo Amaro - Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro

Sexta, dia 14, às 21h

Com participação de Sérgio Santos

A partir de R$21

Orquestra Brasil Jazz Sinfônica

Teatro Cultura Artística - Rua Nestor Pestana, 196, Consolação

Sexta, dia 14, às 20h

A partir de R$106

Superguidis

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Centro

Sexta, dia 14, às 22h

A partir de R$56

Tony Tornado

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 14, às 21h30

Com Banda Funkessência e participação de Lincoln Tornado

A partir de R$21

SÁBADO, DIA 15

Alice Caymmi

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 15, às 21h

Rainha dos Raios - A Fúria

A partir de R$18

Cida Moreira e Hélio Flanders

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 15, às 22h

Uivo, Um Voo Sem Proteção

A partir de R$62

Duda Beat

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sábado, dia 15, às 21h

Tara & Tour

A partir de R$80

Fafá De Belém

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sábado, dia 15, às 21h

Voz, Piano e Guitarra Portuguesa

A partir de R$21

Leci Brandão

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Sábado, dia 15, às 20h

Brejo do Bom

A partir de R$18

Esgotado

Letrux e Thiago Vivas

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 15, às 21h

Alfabeto Sonoro

A partir de R$80

Linn da Quebrada e Giovani Cidreira

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 15, às 21h

Cantam Secos & Molhados

A partir de R$40

Meu Funeral + La Gang

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Alto de Pinheiros

Sábado, dia 15, às 18h

A partir de R$30

Simply Red

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 15, às 16h

40th Anniversary Tour

A partir de R$1,100

Experiência VIP - A partir de R$1.800

Tony Tornado

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 15, às 21h30

Com Banda Funkessência e participação de Lincoln Tornado

A partir de R$21

DOMINGO, DIA 16

Fafá De Belém

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Domingo, dia 16, às 18h

Voz, Piano e Guitarra Portuguesa

A partir de R$21

Fortuna e Grand Bazaar

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 16, às 19h

Tudo é Mundo

A partir de R$60

Leci Brandão

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Domingo, dia 16, às 18h

Brejo do Bom

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc