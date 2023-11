Mapa dos Shows: Taylor Swift, Baianasystem, Marcelo D2 e mais

Uma das turnês mais lucrativas da história chega a São Paulo nesta semana: a de Taylor Swift, chamada The Eras Tour. São três noites seguidas e esgotadas no Allianz Parque. A semana também conta com apresentações de Baco Exu do Blues, Fábio Jr., Filipe Catto, Ana Frango Elétrico, Marcos Valle, Sílvia Machete, Illy e mais. Confira os detalhes na sequência:





SEGUNDA, DIA 20

Baco Exu do Blues e Marquinhos Sensação

Memorial da América Latina - Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda

Segunda, dia 20, às 20h30

III Expo Internacional Dia da Consciência Negra

Grátis com reserva de ingressos aqui





Bia Ferreira

Sesc 24 De Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Segunda, dia 20, às 18h

Show Faminta com participação de Bixarte

A partir de R$15

Ingressos aqui





Negra Li

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Segunda, dia 20, às 18h30

A partir de R$15

Ingressos aqui





Quintal dos Prettos

Praça do Rodrigo - Rua Santa Gertrudes, s/n, Cosmópolis

Segunda, dia 20, às 18h

Grátis





Samba de Dandara e mais

Museu Afro Brasil Emanoel Araujo (Parque Ibirapuera) - Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, portão 10

Segunda, dia 20, às 9h

II Ocupa MAB

Grátis





Yoùn

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Segunda, dia 20, às 18h

A partir de R$15

Ingressos aqui









TERÇA, DIA 21

Fábio Jr.

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Terça, dia 21, às 21h

Show ‘Bem Mais Que Meus Vinte e Poucos Anos’ com participação de Luan Santana

Esgotado





Rafa Castro

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 21, às 21h

Rafa Castro canta Milton Nascimento

A partir de R$60

Ingressos aqui





Vanessa da Mata, Mumuzinho e MC Don Juan

Memorial da América Latina - Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda

Terça, dia 21, às 20h30

III Expo Internacional Dia da Consciência Negra

Grátis com reserva de ingressos aqui





QUARTA, DIA 22

Fernandinho

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Quarta, dia 22, às 20h

Turnê Álbum Único

A partir de R$70

Ingressos aqui





Filipe Catto

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Quarta, dia 22, às 20h

“Belezas são coisas acesas por dentro: Catto canta Gal”

Esgotado





Hermanos Gutierrez e Renato Teixeira

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Quarta, dia 22, às 19h

A partir de R$220

Ingressos aqui





Jota.Pê

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 22, às 19h e às 21h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Lara

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Quarta, dia 22, às 22h30

Rolling Stone Novas Vozes

A partir de R$75

Ingressos aqui









QUINTA, DIA 23

Ana Frango Elétrico

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 23, às 21h30

Show “Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua”

A partir de R$15

Esgotado





Beatles And Stones

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 23, às 20h

A partir de R$70

Ingressos aqui





Maria Luiza Jobim

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Quinta, dia 23, às 20h

Show ‘Azul’

A partir de R$60

Ingressos aqui





Milton Guedes

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Quinta, dia 23, às 22h30

Show ‘Balada de Amores Abalados’

A partir de R$60

Ingressos aqui





Tom Zé

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 23, às 21h

A partir de R$18

Ingressos aqui









SEXTA, DIA 24

Ana Frango Elétrico

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 24, às 21h30

Show “Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua”

A partir de R$15

Esgotado





Assucena

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela VistaSexta, dia 24, às 20h

Show ‘Rio e Também Posso Chorar’

Grátis com reserva de ingresso aqui





Burning Spear

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sexta, dia 24, às 21h

A partir de R$140

Ingressos aqui





Comes e Bebes

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 24, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Djonga, Derek e Hungria

Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande

Sexta, dia 24, às 22h

A partir de R$65

Ingressos aqui





Fernanda Takai

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Sexta, dia 24, às 20h e às 22h30

Show ‘Será Que Você Vai Acreditar?’

A partir de R$60

Ingressos aqui





Silvanny Sivuca

Casa Natura Musical - R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 24, às 22h

Me Lembra Que Eu Vou com participações de Aline Wirley, Fegab, Jota.pê, Roberta Campos e Yasmin Olí

A partir de R$80

Ingressos aqui





Taylor Swift

Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sexta, dia 24

The Eras Tour

Esgotado





Vanessa Jackson

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Sexta, dia 24, às 22h

Show ‘Divas’

A partir de R$95

Ingressos aqui









SÁBADO, DIA 25

Almério

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Sábado, dia 25, às 20h

Show ‘Tudo é Amor: Almério canta Cazuza’

Grátis com reserva de ingresso aqui





BaianaSystem, Deadcat, CESVR, JP e MangoLab DJ Set

Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros

Sábado, dia 25, às 11h

Daki Fest

A partir de R$180

Ingressos aqui





Caetano Veloso

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 25, às 22h

Show ‘Transa’

Esgotado





Fleezus

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 25, às 21h30

Participação especial de Marina Sena e Febem

A partir de R$15

Ingressos aqui





Gabriel Aragão e Saudade

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga , 119, Pinheiros

Sábado, dia 25, às 21h

A partir de R$33

Ingressos aqui





Humberto Gessinger

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 25, às 22h

A partir de R$140

Ingressos aqui





Marcos Valle

Casa Natura Musical - R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 25, às 22h

Show ‘80 anos’

A partir de R$95

Ingressos aqui





Sílvia Machete

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 25, às 20h

Sílvia Machete Is Rhonda - Lançamento Rhonda’s Bitters

A partir de R$80

Ingressos aqui





Taylor Swift

Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 25

The Eras Tour

Esgotado









DOMINGO, DIA 26

Gabriel e Shirley

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Domingo, dia 26, às 17h30

Show de Natal

A partir de R$60

Ingressos aqui





Gustavo Bertoni

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Domingo, dia 26, às 18h

Show ‘I Got My Eyes Fixed’

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Illy

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Domingo, dia 26, às 16h20

Samba Djanira

A partir de R$30

Ingressos aqui





Marcelo D2, Duda Beat, Luisa Viscardi e MangoLab DJ Set

Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros

Domingo, dia 26, às 11h

Daki Fest

A partir de R$50

Ingressos aqui





Mestrinho

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros

Domingo, dia 19, às 22h

A partir de R$25

Ingressos aqui





Taylor Swift

Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Domingo, dia 26

The Eras Tour

Esgotado





Turma do Problems

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Domingo, dia 26, às 17h

Show ‘O Mistério da Máscara do Stick’

A partir de R$160

Ingressos aqui





Vanessa Moreno

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Domingo, dia 26, às 19h

Vanessa Moreno canta Elis

Grátis com reserva de ingresso aqui