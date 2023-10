Mapa dos Shows: The Weeknd, Otto, Djonga, Encontros Históricos e mais

Com ingressos esgotados, o cantor The Weeknd se apresenta em São Paulo nesta semana, depois de ter iniciado sua passagem pelo Brasil com um show no Rio de Janeiro no último sábado, dia 7. O responsável pela abertura das apresentações é o DJ Kaytranada, que já veio ao país em outras oportunidades, a mais recente delas no Lollapalooza, no ano passado.

Kaytranada é um dos nomes mais renomados da cena eletrônica alternativa e tem parcerias com Kali Uchis, H.E.R. e Pharrell Williams. Em 2016, ele sampleou a faixa “Pontos de Luz”, composição de Jards Macalé e Waly Salomão, e gravada por Gal Costa no álbum “Índia”, de 1973. A versão ganhou o nome de “Lite Spots”. Na última semana, de surpresa, a Central 1926, casa de eventos no centro de São Paulo, anunciou uma apresentação de Kaytranada no local nesta terça, dia 10, mesmo dia do primeiro de The Weeknd na capital. Os ingressos esgotaram em poucos minutos.

Destaque nesta semana ainda para o encontro de Xênia França e Gaby Amarantos na Sala São Paulo, com ingressos disponíveis, e para o show de Otto em homenagem ao cantor Reginaldo Rossi, no Sesc Pinheiros. Veja os detalhes destes e de outros eventos a seguir.





João Sabiá

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º andar do Conjunto Nacional, Consolação

Segunda, dia 9, às 20h

Show ‘Bossa, Sambalanço & Afins’

A partir de R$45

Ingressos à venda online





Kaytranada

Central 1926 - Praça da Bandeira, 137, Centro

Terça, dia 10, às 20h

Esgotado





Paulo Braga

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 10, às 21h30

Paulo Braga Piano Trio convida Arrigo Barnabé e Letícia Sabatella

A partir de R$62

Ingressos à venda online





The Weeknd

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Terça e quarta, dias 10 e 11, às 20h30

After Hours Tildawn Global Tour

Esgotado





Arrigo Barnabé

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 11, às 21h

Show ‘Caixa de Ódio’ - Arrigo Barnabé interpreta Lupicínio Rodrigues

A partir de R$80

Ingressos à venda online





Dani Black

Teatro do SESI São Paulo - Av. Paulista, 1313

Quarta, dia 11, às 20h

Show ‘Frequência Rara’

Grátis com reserva de ingressos no site





Ferrugem e Kamisa 10

Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande

Quarta, dia 11, às 22h

A partir de R$70

Ingressos à venda online





Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 11, às 21h30

Lançamento do disco de vinil ‘Maior’

A partir de R$80Ingressos à venda online





Raça Negra

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Quarta, dia 11, às 21h30

Show ‘Especial 40 Anos de Sucesso’

A partir de R$90

Ingressos à venda online





Rafa & Luiz

Vibra - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Quarta, dia 11, às 20h

Show ‘A Descoberta do Verdadeiro Face’

A partir de R$40

Ingressos à venda online





Orquestra Mundana Refugi

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Quarta, dia 11, às 20h30, e quinta, dia 12, às 18h

Grátis





Santa Jam Vó Alberta

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Quarta, dia 11, às 21h

Show ‘Especial #Raiz: Jazz, Blues, Country e Folk’

A partir de R$84

Ingressos à venda online





Swave

CL Studio (Mezanino do City Lights Music Hall) - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Quarta, dia 11, às 21h

Show de estreia da banda

A partir de R$40

Ingressos à venda online





Arrigo Barnabé

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 12, às 21h

Show ‘Quero Que Tudo Vá Pro Inferno’ - Arrigo Barnabé interpreta Roberto e Erasmo

A partir de R$80

Ingressos à venda online





Evan Dando (Lemonheads)

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Vila Madalena

Quinta, dia 12, às 20h30

A partir de R$50

Ingressos à venda online





Festival Nacional Rock For Kids

Audio - Avenida Francisco Matarazzo, 694, Água Branca

Quinta, dia 12, às 13h

A partir de R$65

Ingressos à venda online





Martin Pizzarelli

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º andar do Conjunto Nacional, Consolação

Quinta, dia 12, às 20h

Martin Pizzarelli com a ‘Wonderful Tour’

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Batata Boy

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 13, às 20h

A partir de R$50

Ingressos à venda online





Bivolt

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos

Sexta, dia 13, às 19h30

Show ‘Chave’

Grátis





Black Rio

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º andar do Conjunto Nacional, Consolação

Sexta, dia 13, às 22h30

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Blue Beatles

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Sexta, dia 13, às 19h

A partir de R$84

Ingressos à venda online





Coruja BC1

Sesc Santo Amaro - Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro

Sexta, dia 13, às 21h

Lançamento do EP ‘Versão Brasileira’ com participação de Dexter

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Ivyson

Cineclube Cortina - Rua Araújo, 62, República

Sexta, dia 13, às 21h

Turnê ‘Girassol’

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Marcelo Serrado e Conexão Rio

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º andar do Conjunto Nacional, Consolação

Sexta, dia 13, às 20h

Show ‘De Sinatra a Wando e Outras Bossas’

A partir de R$45

Ingressos à venda online





Otto

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sexta, dia 13, às 21h

Show ‘Otto Canta Reginaldo Rossi’

A partir de R$15

Ingressos à venda online





Zé Cafofinho e Otto

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga , 119, Pinheiros

Sexta, dia 13, às 21h

Festa Faísca com DJs Calefação Tropicaos

A partir de R$30Ingressos à venda online





Daniel

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sexta e sábado, dias 13 e 14, às 22h

Lançamento do DVD ‘Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel’

A partir de R$90

Ingressos à venda online





Nei Lopes

Casa de Francisca - Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 13, às 19h30, e sábado, dia 14, às 20h

Show ‘Nei Lopes 80′

A partir de R$80

Ingressos à venda online





Roupa Nova

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sexta e sábado, dias 13 e 14, às 22h

Show ‘40 Anos’

A partir de R$260

Ingressos à venda online





Geraldo Azevedo

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta e sábado, dias 13 e 14, às 21h, e domingo, dia 15, às 18h

Show voz e violão ‘Estação Brasileira’

A partir de R$15

Ingressos à venda online





Afrojam-SP

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 14, às 21h

Participações de Zé Manoel e Ayô Tupinambá

A partir de R$20

Ingressos à venda online





Aquarius

Parque do Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, Ibirapuera

Sábado, dia 14, às 13h

Gratuito





Djonga, Don L, Tasha & Tracie, MC Dricka, Orochi, Kyan e muito mais

Memorial da América Latina - Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda

Sábado, dia 14, às 11h

Sons da Rua 2023

A partir de R$70

Ingressos à venda online





Edgar

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Sábado, dia 14, às 20h

Show ‘Ultrassom, Ultraleve, Ultravioleta’

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Leo Gandelman e Vitão

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º andar do Conjunto Nacional, Consolação

Sábado, dia 14, às 20h

Leo Gandelman e Hip Hop Machine convidam Vitão

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Lívia La Gatto e Renata Maciel

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 14, às 21h

Show ‘Aquela Dupla’

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Luccas Neto

Vibra - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sábado, dia 14, às 11h e às 18h

Show ‘O Bem vs O Mal: Especial Dia das Crianças’

A partir de R$35

Ingressos à venda online





Péricles e Kamisa 10

Audio - Avenida Francisco Matarazzo, 694, Água Branca

Sábado, dia 14, às 21h

Festa Sem Maturidade

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Potyguara Bardo

Sesc Osasco - Travessa Gilmar de Franca Crispim, 9, Jardim das Flores

Sábado, dia 14, às 20h

Show ‘Simulacre’

Grátis





Roberta Miranda

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos

Sábado, dia 14, às 20h

Show ‘#ARainhaTaOn’

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Rodrigo Campos

Sesc Santo Amaro - Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro

Sábado, dia 14, às 20h

Show ‘Pagode Novo’

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Serial Funkers

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Sábado, dia 14, às 22h

Show ‘Porque Funk é Coisa Séria’

A partir de R$95

Ingressos à venda online





Xênia França e Gaby Amarantos

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 14, às 22h

Encontros Históricos

A partir de R$50

Ingressos à venda online





Mombojó

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sábado, dia 14, às 20h, e domingo, dia 15, às 18h

Show ‘20 Anos’

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Quimbará

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 14, às 12h e às 15h, e domingo, dia 15, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$125

Ingressos à venda online





Frederico Heliodoro & Jeremy Black

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Vila Madalena

Domingo, dia 15, às 19h30

A partir de R$25

Ingressos à venda online





Natascha Falcão

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Domingo, dia 15, às 18h

Show ‘Ave Mulher’ com participação de Otto

A partir de R$12

Ingressos à venda online