Mapa dos Shows: Titãs, Zeca Veloso, Chico Chico e mais

Na última edição de 2023 do Mapa dos Shows destacamos a apresentação tripla dos Titãs com sua formação original, mais uma vez no Allianz Parque, local onde a banda bateu recorde de público neste ano. Além disso, há ainda os shows de Zeca Veloso e Chico Chico no Bona Casa de Música e uma série de eventos gratuitos promovidos pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Veja os detalhes a seguir:

SEGUNDA, DIA 18

Adriana Calcanhotto

Ceu Alvarenga - Estrada do Alvarenga, 3752, Balneário São Francisco

Segunda, dia 18, às 19h

Festival de Natal 2023

Esgotado





Luiza Lian, Pedro Altério e OutroEu

Itinerante com endereço divulgado apenas no Instagram

Segunda, dia 18, às 19h

Tranquilo São Paulo

Valor sugerido de R$25





TERÇA, DIA 19

Anna Setton

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 19, às 20h

O Futuro é Mais Bonito

A partir de R$70

Ingressos aqui





Jorge Pardo e Gabriel Rossi Trio

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Terça, dia 19, às 20h

A partir de R$75

Ingressos aqui





Theodoro Nagô convida Zé Manoel, Jota.Pê e Gabriel Moura

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Terça, dia 19, às 22h30

A partir de R$45

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 20

Rodrigo Teaser

Teatro Bradesco (no Bourbon Shopping São Paulo) - R. Palestra Itália, 500, Perdizes

Quarta, dia 20, às 21h

Tributo ao Rei do Pop

A partir de R$60

Ingressos aqui





Pedro Martins

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Quarta, dia 20, às 20h

Rádio Mistério Show

A partir de R$45

Ingressos aqui





Zeca Veloso

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 20, às 19h e às 21h

A partir de R$70

Últimos ingressos aqui





Zélia Duncan

Ceu Aricanduva - Av. Olga Fadel Abarca, S/N

Quarta, dia 20, às 20h

Ingressos na bilheteria com 1h de antecedência

Grátis





QUINTA, DIA 21

Arrigo Barnabé e Banda Sabor de Veneno

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 21, às 21h30

Clara Crocodilo 40 Anos

A partir de R$125

Ingressos aqui





Graça Cunha

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 21, às 22h30

30 Anos de Carreira

A partir de R$60

Ingressos aqui





Letícia Sabatella

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 21, às 21h

Caravana Tonteria

A partir de R$80

Ingressos aqui





Mark Lambert

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 21, às 20h

Beatles em Jazz

A partir de R$60

Ingressos aqui





Neguinho da Beija-Flor

Parque Água Espraiada - Av. Túlio Teodoro de Campos, 51, Parque Jabaquara

Quinta, dia 21, às 19h

Grátis





Rodrigo Teaser

Teatro Bradesco (no Bourbon Shopping São Paulo) - R. Palestra Itália, 500, Perdizes

Quinta, dia 21, às 21h

Tributo ao Rei do Pop

A partir de R$60

Ingressos aqui





Titãs

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Quinta, dia 21, às 20h30

Turnê Encontro Pra Dizer Adeus

A partir de R$125

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 22

Arrigo Barnabé e Banda Sabor de Veneno

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 22, às 22h

Clara Crocodilo 40 Anos

A partir de R$125

Ingressos aqui





Diogo Nogueira

Parque Água Espraiada - Av. Túlio Teodoro de Campos, 51, Parque Jabaquara

Sexta, dia 22, às 20h

Grátis





Grand Bazaar

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 22, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$125

Ingressos aqui





Maneva

Quintal do Espeto Interlagos - Rua São Canuto, 500, Jardim Santa Cruz

Sexta, dia 22, às 23h

Festa do Branco

A partir de R$98

Ingressos aqui





Mauricio Manieri e Jon Secada

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sexta, dia 22, às 22h

Turnê de lançamento do DVD Classics

A partir de R$90

Ingressos aqui





Monobloco

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sexta, dia 22, às 22h

A Última do Ano

A partir de R$50

Ingressos aqui





Rodrigo Alarcon

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 22, às 19h e às 22h

Histórias e Canções com participação de Niela Moura

Esgotado





Titãs

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sexta, dia 22, às 20h30

Turnê Encontro Pra Dizer Adeus

A partir de R$150

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 23

Applegate e Guaribas

Centro Cultural A Porta Maldita - Rua Luís Murat, 400, Vila Madalena

Sábado, dia 23, às 22h

A partir de R$27

Ingressos aqui





Chico Chico

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 23, às 20h

A partir de R$90

Ingressos aqui





Dudu Nobre

Quintal do Espeto Carinás - Av. das Carinas, 520, Indianópolis

Sábado, dia 23, às 18h

Festa do Branco

A partir de R$40

Ingressos aqui





Grand Bazaar

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 23, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$125

Ingressos aqui





Luciana Mello

Catedral da Sé - Praça da Sé, S/N

Sábado, dia 23, às 14h

Grátis





Neguinho da Beija-Flor

Praça Dilva Gomes Martins - Rua Padre Manuel Barreto, 15, Artur Alvim

Sábado, dia 23, às 20h

Grátis





Rodrigo OGI

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 23, às 22h

Aleatoriamente

A partir de R$35

Ingressos aqui





Titãs

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 23

Turnê Encontro Pra Dizer Adeus

Esgotado