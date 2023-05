custom_embed - assets

Eldorado em Campo entrevista o diretor-executivo do Observatório da Discrimanção Racial no Futebol, Marcelo Carvalho. Entre os assuntos: a onda de racismo no futebol brasileiro, a leniência de quem manda no futebol com a questão racial, e o caso Vini Jr, na Espanha. O Eldorado em Campo vai ao ar todos os domingos, às 8h, na Rádio Eldorado (radioeldorado.com.br), no Youtube do Estadão (l1nq.com/opUGE), e em formato podcast ( l1nk.dev/IqufK).