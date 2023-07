Marina Lima, João Bosco, Tulipa Ruiz e mais: confira o Mapa dos Shows Eldorado

Grandes nomes da música brasileira como Marina Lima e João Bosco têm shows programados em São Paulo nesta semana, e o melhor, com ingressos ainda disponíveis. A agenda também inclui apresentações de Tulipa Ruiz, Fernanda Takai e, mais uma vez, Marisa Monte, que já subiu ao palco do Espaço Unimed no último fim de semana.

Lia de Itamaracá, o rapper BK e Luedji Luna já esgotaram os bilhetes para suas apresentações, mas vale ficar de olho no sites e redes sociais dos locais para abertura de vendas de última hora. A banda Maglore se apresenta de graça em Itaquera. Mais informações abaixo.





Shows em São Paulo em 2023

Depois de esgotar três noites em São Paulo no mês passado, no Allianz Parque, a banda Titãs anunciou mais uma data na cidade: 23 de dezembro, no mesmo local. O show será o último da turnê ‘Encontro Pra Dizer Adeus’, que antes passa pelos Estados Unidos, Europa e outros estados do Brasil. Os ingressos estão à venda com preços a partir de R$47,50.

Outro nome bastante popular que acaba de anunciar datas na capital é o Jota Quest. Eles trazem à cidade a turnê ‘Jota25 - De Volta ao Novo’. Os shows serão na Vibra São Paulo nos dias 7 e 8 de outubro, sendo a primeira data no formato pista e a segunda no formato mesas. Os ingressos estão à venda com preços a partir de R$70.

Já a cantora Baby do Brasil sobe ao palco do Teatro Bradesco com o show ‘In Concert’. A apresentação está marcada para 5 de agosto, com ingressos à venda por preços a partir de R$80.

E o Coala Festival, marcado para setembro, finalizou na última semana a revelação de seu ótimo line-up, fugindo da obviedade de outros eventos. Além dos headliners Olodumbaiana (Olodum e Baianasystem), Novos Baianos e Jorge Ben Jor, algumas das outras atrações são Fafá de Belém & Johnny Hooker, Péricles, Boogarins e Jadsa na sexta, dia 15; Simone, João Donato & Martinho da Vila e Metá Metá com Rodrigo Ogi no sábado, dia 16; e Marina Lima & Fernanda Abreu, Bruno Berle e Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo no domingo, dia 17. Os ingressão estão à venda por preços a partir de R$165.





Veja abaixo os detalhes dos eventos desta semana:





Gabriel Froede, Carol Biazin, Diego Moraes e Flavio Tris

Itinerante – Endereço divulgado apenas por mensagem direta no Instagram: @tranquilosaopaulo

Tranquilo São Paulo

Segunda, dia 17, às 19h

Contribuição sugerida de R$25





Maria Beraldo

Centro da Terra - R. Piracuama, 19, Perdizes

Maria Beraldo e Josyara cantam Cassia Eller

Segunda, dia 10, às 20h

A partir de R$49

Ingressos à venda online





Lia de Itamaracá

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva 22, Sé

Baile dos Fios

Terça, dia 18, às 21h30

Esgotado com lista de espera





Rachel Reis

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Show ‘Meu Esquema’ com participação de Illy

Quarta, dia 19, às 21h

A partir de R$15

Ingressos à venda apenas nas unidades do Sesc





Tiê

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 19, às 21h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Mundo Livre S/A

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Show tocando Chico Science e clássicos do manguebeat

Quinta, dia 20, às 21h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Chico Chico

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Show do álbum ‘Pomares’

Sexta, dia 21, às 22h

A partir de R$75

Ingressos à venda online





Esteban Tavares e Colomy

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga , 119, Pinheiros

Sexta, dia 21, às 19h

A partir de R$50

Ingressos à venda online





Marina Lima

Teatro Bradesco - R. Palestra Itália, 500, Bourbon Shopping, Perdizes

Show ‘Nas Ondas de Marina’

Sexta, dia 21, às 21h

A partir de R$70

Ingressos à venda online





Rico Dalasam

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca

Estreia da turnê ‘Escuro Brilhante’

Sexta, dia 21, às 22h

A partir de R$50

Ingressos à venda online





Samuca e a Selva

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Lançamento do vinil “Ditados Populares Dançantes” com participação de Anná e Onã

Sexta, dia 21, às 21h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





BK

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Show ‘Icarus’

Sexta e sábado, dias 21 e 22, às 20h30

Esgotado





Luedji Luna

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Turnê ‘“Bom Mesmo É Estar Debaixo D`água”

Sexta e sábado, dias 21 e 22, às 21h30

Esgotado





Marisa Monte

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Turnê ‘Portas’

Sexta e sábado, dias 21 e 22, às 22h

A partir de R$480

Ingressos à venda online





Fernanda Takai

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos

Show ‘Será Que Você Vai Acreditar?’

Sexta e sábado, dias 21 e 22, às 20h, e domingo, dia 23, às 18h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





João Bosco

Blue Note - Avenida Paulista 2073 - 2º Andar, Consolação

João Bosco Quarteto

Sábado, dia 22, às 20h e às 22h30

A partir de R$150

Ingressos à venda online





Tulipa Ruiz

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Show do álbum ‘Habilidades Extraordinárias’

Sábado, dia 22, às 22h

A partir de R$75

Ingressos à venda online





Supercombo

Sesc Santo André - Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, Santo André

Show do álbum ‘Remédios’

Sábado, dia 22, às 19h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Maglore

Sesc Itaquera - Avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000

Domingo, dia 23, às 15h

Grátis