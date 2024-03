MGMT e seu som pop, delicado, melancólico e contagiante

O indie rock dos Estados Unidos invade o nosso Selo Eldorado de Qualidade com a banda MGMT! Nascido em 2002 em Middletown, Connecticut, o grupo começou de forma despretensiosa, a partir da união de dois amigos de faculdade. A ideia era apenas se divertir e mostrar às pessoas ao redor o tipo de som que aqueles rapazes gostavam de ouvir – e de tocar.

Rapidamente começaram a chamar a atenção de selos e gravadoras até que, em 2007, lançaram digitalmente seu primeiro álbum pela Columbia Records. A sonoridade pop-psicodélica das suas músicas ganhou o mundo e ajudou a colocar o MGMT no line-up de alguns dos principais festivais do mundo, como o Lollapalooza americano.

De lá pra cá foram seis discos lançados, consolidando a banda como uma das principais representantes de uma geração tomada pelo experimentalismo, não se apegando a rótulos ou gêneros. Do disco mais recente, “Loss of Life”, lançado este ano, destacamos a faixa “Nothing to Declare”. Um som pop delicado e por vezes melancólico, que contagia e, ao mesmo tempo, traz um sentimento de nostalgia ao seu dia. MGMT no Selo Eldorado de Qualidade!