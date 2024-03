O encontro de Brasil e Bélgica na banda Tapioca

Tapioca é uma dupla belga e brasileira formada pelo Alessandro Vlerick, cantor e rapper, e pelo Simon Carlier, produtor e compositor. O projeto surgiu em Bruxelas em 2022 com o lançamento do EP “Voyage”, que ganhou espaço nas ondas sonoras das rádios BBC, KEXP e Radio 1, além de arrebatar fãs sedentos por um disco cheio.

Após assinar com a Jakarta Records, o Tapioca respondeu às expectativas com o lançamento do disco “Samba em Kigali”. As 10 faixas prestam uma homenagem ao continente africano e sua multicultura. O Tapioca tem como referência multi-gêneros musicais como o hip-hop, o jazz, R&B e a MPB, tudo de uma maneira suave e elegante.

A faixa “Terra Preta” é uma música doce, flutuante e recebe o nosso Selo Eldorado de Qualidade.