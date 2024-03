O indie rock português da banda Capitão Fausto

O grupo portugês Capitão Fausto surgiu em Lisboa em 2009 com o intuito de fazer um som pop. E não é que deu certo? Logo eles eram considerados um dos maiores nomes da música moderna pop portuguesa, com shows esgotados de norte ao sul do país.

O som deles é chamado de “indie tuga” da palavra “portuga” mesmo, mas as influências musicais vão muito além do indie rock. Tem um pouco de pop bubblegum, um pouco das músicas mais solares dos Beatles, um pouco do AOR, como o som do Steely Dan, e um pouco da ousadia do Vulfpeck e do Tame Impala.

Todas essas boas referências estão presentes em seu single “Andar à Solta”, faixa do disco “Subida Infinita”, recém-lançado. A música traz uma letra com reflexões sobre a vida, tão bem realçada por guitarras melódicas, sintetizadores e o tal do “indie tuga”, que aqui recebe o nosso Selo Eldorado de Qualidade.