O ótimo novo disco da maior banda de rock do mundo: The Rolling Stones

A maior banda de rock de todos os tempos não apenas ainda está na ativa, como lançou seu primeiro disco de inéditas em 18 anos. Estamos falando dos Rolling Stones, que no segundo semestre de 2023 surpreendeu o mundo com o disco “Hackney Diamonds”.

O primeiro álbum desde o ‘A Bigger Bang’, de 2005, e o primeiro sem o querido baterista Charlie Watts. A lista de convidados deste disco é muito estrelada, tem Lady Gaga, Elton John, Stevie Wonder e Paul McCartney. Sim, finalmente um Beatle está presente em um disco dos Stones!

“Hackney Diamonds” pode ser o último da discografia magistral dos Rolling Stones e eles resolveram manter uma tradição do mundo do rock. A de que todo álbum de rock tenha uma música lenta para dançar juntinho, pensar na pessoa amada ou apenas para desacelerar. E é a linda balada “Depending on you” que recebe o nosso Selo Eldorado de Qualidade.