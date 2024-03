O potente lançamento de Brittany Howard em 2024

Brittany Howard é daqueles talentos raros da indústria fonográfica, que não se prendem a nenhum rótulo. Faz música direto da alma, sem medo de experimentar, de arriscar. O segundo voo solo da ex “Alabama Shakes” é prova disso e decolou tão ou até mais potente quanto sua estreia em 2019.

O álbum “What Now” mistura gêneros que, como ela disse numa entrevista, talvez não devessem andar juntos, mas em sua cabeça essa junção faz todo sentido. Funk, rock, música eletrônica feita pra dançar, jazz… Tudo isso faz parte do universo de Brittany Howard.

A ideia do álbum foi concebida durante a pandemia, quando a cantora se viu presa em casa, ouvindo sem parar o álbum “Songs In The Key Of Life”, obra prima de Stevie Wonder, que é um exemplo nítido dessa alquimia sonora.

Aqui no Selo Eldorado de Qualidade não poderíamos deixar de fora uma canção deste trabalho que é, sem dúvida, um dos grandes lançamentos de 2024. Com vocês, a potência que é Brittany Howard com a faixa título de seu mais recente álbum, “What Now”.