O surpreendente novo trabalho de Corinne Bailey Rae

Em seu novo trabalho, Corinne Bailey Rae fez uma opção deliberada em romper com o estilo de música que a consagrou: uma soul music pop, leve e de fácil assimilação. “Black Rainbows” é quase uma antítese dessa ideia: um disco sujo e roqueiro. É quase como se nascesse uma outra artista a partir de agora, dezessete anos depois de emplacar mundialmente o sucesso “Put Your Records On”.

Para exemplificar e celebrar essa nova fase da cantora britânica, a gente escolheu aqui para o Selo a faixa “He Will Follow You With His Eyes”. Ela tem uma falsa aparência de ternura. Na prática, é uma crítica feroz aos padrões de beleza vendidos nas embalagens e produtos estéticos femininos.

É uma música que conclama às mulheres a não se conformarem com esses padrões para buscar um sentido de autenticidade e valorização da própria identidade. É com essa Corinne Bailey Rae, feminista e renovada, que a gente carimba com o Selo Eldorado de Qualidade: “He Will Follow You With His Eyes”!