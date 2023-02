Paulistanos reclamam da zeladoria da cidade: o que fazer? Acompanhe análise de especialista

custom_embed - assets

Ouvintes da Rádio Eldorado têm reclamado de buracos, lixo e manutenção de vários pontos de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo alega que atua diariamente nas ações de revitalização, manutenção e zeladoria. Entre as ações citadas estão varrição, lavagem, coleta seletiva e domiciliar e recolhimento de grandes objetos com a Operação Cata-Bagulho. Para André Luiz Marques, coordenador do Centro de Gestão e Políticas Públicas do Insper, a capital paulista carece de políticas de longo prazo nesse segmento. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele destacou que a cidade tem recursos disponíveis para planejar ações mais consistentes de zeladoria.