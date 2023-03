‘Privatização da Sabesp deve focar em aceleração de investimentos’, avalia ex-presidente de estatal

custom_embed - assets

O coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura & Soluções Ambientais da FGV, Gesner Oliveira, avalia a Sabesp como uma das melhores empresas estatais do Brasil. Ainda assim, o ex-presidente da companhia paulista de saneamento entende como válida a iniciativa da gestão Tarcísio de Freitas de pedir um projeto de estudo para a privatização da empresa. Em entrevista à Rádio Eldorado, Oliveira defende que os critérios de desestatização devem focar na capacidade e na agilidade de investimentos. Além da desestatização da Sabesp e da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), entram no pacote, por exemplo, concessões do trem intercidades São Paulo-Campinas, do túnel Santos-Guarujá e a transferência de toda a estrutura administrativa do governo para o centro da capital.