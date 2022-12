Fim de Tarde

Nesta edição: Ricardo Magatti, direto do Catar, fala sobre os preparativos da seleção brasileira para enfrentar Camarões na Copa do Mundo; Pedro Venceslau analisa os partidos que apoiarão Lula no início do governo; Adriana Moreira, do 'Bem-Estar Estadão', explia porque a Copa do Mundo mexe tanto com as nossas emoções; e dicas culturais para o fim de semana no 'Bloco de Notas'. Apresentação de Emanuel Bomfim e Leandro Cacossi.