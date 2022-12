Fim de Tarde

Emanuel Bomfim, Leandro Cacossi e os programadores Felipe de Paula e Juliana Mezzaroba apresentam as 15 músicas que entraram em nossa programação em 2022 e que merecem destaque especial. Confira a lista:





15. Young Gun Silver Fox – Winners

14. Jorge Drexler – Cinturón Blanco

13. DJ Memê - Maria Fumaça

12. Metronomy – Right On Time

11. Kadhja Bonet – JGS

10. Tim Bernardes – Olha

09. Beyoncé - CUFF IT

08. Coco - Last of the Loving

07. Bala Desejo - Lua Comanche (feat. Lucas Nunes)

06. KAINA – Apple

05. Mamas Gun - When You Stole the Sun From the Sky

04. MATTERS UNKNOWN & Olivia Bhattach - Other Side

03. Chico Buarque & Hamilton de Holanda - Que Tal um Samba

02. Maglore - A Vida É uma Aventura

01. Tears for Fears - Break The Man