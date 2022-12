Fim de Tarde

Programa exibido em 15.12.2022

Nesta edição: Renata Cafardo fala sobre o imbróglio envolvendo a escolha do comando do MEC no ‘Mais Educação’; Tatiana Babadobulos, do ‘Estadão Blue Studio’, fala sobre os vodcasts de vinhos, azeites e queijos; Pedro Venceslau comenta a prisão de quatro envolvidos nos atos antidemocráticos; no ‘Bem-Estar’, Adriana Moreira conta tudo sobre colágeno; e as dicas culturais do ‘Bloco de Notas’. Apresentação de Emanuel Bomfim e Leandro Cacossi.