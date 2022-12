Fim de Tarde

Nesta edição: o terceiro episódio da série especial ‘A Extrema-Direita no Poder’ com Laís Gottardo; Beatriz Bulla fala sobre a expectativa para o anúncio dos nomes dos últimos ministros do novo governo Lula; e as dicas culturais e de entretenimento do ‘Bloco de Notas’. Apresentação de André Góis e Leandro Cacossi.