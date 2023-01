Fim de Tarde

Nesta edição: Murilo Busolin fala sobre o Framboesa de Ouro 2023 e o BBB 23 no ‘Furou a Bolha’; no ‘Audição’, Juliana Mezzaroba resgata a banda Fanny e Felipe de Paula apresenta o novo single do Everything But The Girl; Ubiratan Brasil comenta a expectativa para o Globo de Ouro 2023 no ‘Caderno 2 no Ar’; e as dicas culturais do ‘Bloco de Notas’. Apresentação de André Góis e Leandro Cacossi.