Fim de Tarde

Nesta edição: Juliana Mezzaroba chega com uma novidade do Paulo Miklos e um lançamento de Smokey Robinson no ‘Audição’; Beatriz Bulla fala sobre o pedido de Jair Bolsonaro para permanecer nos EUA com visto de turista; Murilo Busolin analisa as produções da Netflix e Globoplay sobre a tragédia da Boate Kiss no ‘Furou a Bolha’; e as dicas culturais e de entretenimento no ‘Bloco de Notas’. Apresentação de Emanuel Bomfim e Leandro Cacossi.