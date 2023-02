Fim de Tarde

Nesta edição: Igor Müller entrevista João Barone sobre o lançamento do livro ‘Soldado Silva’; no ‘Audição’, Juliana Mezzaroba apresenta uma novidade do Tagua Tagua e destaca a cantora Samara Joy, vencedora do Grammy na categoria “Artista Revelação”; Beatriz Bulla comenta sobre a expectativa para a viagem de Lula aos Estados Unidos; Murilo Busolin fala sobre as polêmicas do Grammy 2023 no ‘Furou a Bola’; e dica cinematográfica no ‘Bloco de Notas’. Apresentação de Emanuel Bomfim e Leandro Cacossi.