Fim de Tarde

Nesta edição: Renata Cafardo fala sobre as mudanças planejadas para o Enem 2024 no ‘Mais Educação’; Felipe de Paula homenageia Burt Bacharach; Pedro Venceslau fala sobre os desafios do PT para os próximos anos; Tatiana Babadobulos apresenta as novidades da semana do ‘Estadão Blue Studio’; Ana Lourenço, do ‘Bem-Estar Estadão’, alerta para os riscos para a saúde dos ‘atletas de fim de semana’; e as dicas culturais e de entretenimento do ‘Bloco de Notas’. Apresentação de Emanuel Bomfim e Leandro Cacossi.