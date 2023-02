Fim de Tarde

Nesta edição: Felipe de Paula chega com uma novidade do projeto Boleros Psicodelicos e Juliana Mezzaroba apresenta a banda Les Imprimés no ‘Audição’; Beatriz Bulla revela os bastidores pela indicação de Lula para a próxima vaga do STF; no ‘Furou a Bolha’, Murilo Busolin comenta o show de Rihanna no Super Bowl e a série ‘The Last of Us’; e as dicas culturais e de entretenimento do ‘Bloco de Notas’. Apresentação de Emanuel Bomfim e Leandro Cacossi.