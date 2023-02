Fim de Tarde

Emanuel Bomfim e Leandro Cacossi conversam com Marcelo Mesquita, que conta os detalhes da produção do podcast do Globoplay ‘Pico dos Marins: O Caso do Escoteiro Marco Aurélio’; Pedro Venceslau fala sobre a presença de José Dirceu no aniversário de 43 anos do PT; Ubiratan Brasil explica a polêmica na categoria Melhor Atriz do Oscar 2023 no ‘Caderno 2 no Ar’; e as dicas culturais e de entretenimento do ‘Bloco de Notas’.