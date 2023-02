Fim de Tarde

Emanuel Bomfim conversa com Chris Campos sobre o processo para a definição do ranking e explicar o que faz uma água de coco de caixinha ser boa. No ‘Audição’ Juliana Mezzaroba indica ‘Sky Queen’ da dupla Rose Rose; Felipe de Paula traz ‘Hiding Out In The Open’ da Feist; e Emanuel Bomfim inclui a nova canção de Jessie Ware, ‘Pearls’. Beatriz Bulla comenta os trabalhos em conjunto dos governos federal e estadual para ações emergenciais e de socorro às vítimas das fortes chuvas no litoral norte de SP. Tragédia colocou no mesmo palanque Lula e Tarcisio de Freitas. Além das dicas culturais do ‘Bloco de Notas’