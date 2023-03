Fim de Tarde

Nesta edição: direto de Brasília, Vinicius Valfré conta detalhes do caso envolvendo o ministro das Comunicações do governo Lula que usou voo da FAB e diárias para ir a leilão de cavalos de raça; no ‘Audição’, Felipe de Paula destaca uma novidade de Kali Uchis e Juliana Mezzaroba apresenta o novo som do integrante do Vulfpeck, Theo Katzman; Beatriz Bulla analisa a ‘vitória’ de Fernando Haddad no debate sobre o preço dos combustíveis; Murilo Busolin fala sobre o SAG Awards, a saída do Blink-182 no lineup do Lollapalooza e o show de The Weeknd na HBO no ‘Furou a Bolha’; e as dicas culturais e de entretenimento do ‘Bloco de Notas’. Apresentação de Emanuel Bomfim e Leandro Cacossi.