Fim de Tarde

Nesta edição: o diretor de Projetos do Movimento Voto Consciente Bruno Silva analisa as consequências da manutenção de Juscelino Filho no Ministério das Comunicações para o governo Lula; Pedro Venceslau fala sobre as novas revelações envolvendo o caso das joias do governo Bolsonaro; e no ‘Caderno 2 no Ar’, Ubiratan Brasil fala sobre as expectativas para o Oscar 2023. Apresentação de Emanuel Bomfim e Leandro Cacossi.