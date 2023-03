Fim de Tarde

Nesta edição: Renata Cafardo analisa as diferenças de gênero no setor educacional no ‘Mais Educação’; Tatiana Babadobulos, do ‘Estadão Blue Studio’, fala sobre o especial do Dia Internacional das Mulheres e as lives sobre carbono zero; Pedro Venceslau analisa a relação do governo brasileiro com a ditadura de Daniel Ortega na Nicarágua; Ana Lourenço, do ‘Bem-Estar Estadão’, alerta sobre saúde mental; e as dicas culturais e de entretenimento do ‘Bloco de Notas’. Apresentação de Emanuel Bomfim e Leandro Cacossi.