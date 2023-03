Fim de Tarde

Nesta edição: Renata Cafardo explica porque o excesso de professores formados no Brasil pode ser um problema no ‘Mais Educação’; Tatiana Babadobulos, do ‘Estadão Blue Studio’, fala sobre a live especial que vai celebrar o mês das mulheres; Pedro Venceslau comenta a notícia de que Carlos Bolsonaro ficou ao menos 141 horas no gabinete do pai em Brasília; Adriana Moreira, do ‘Bem-Estar Estadão’, explica a importância de se fazer um detox das redes sociais; e as dicas culturais do ‘Bloco de Notas’. Apresentação de Emanuel Bomfim e Leandro Cacossi.