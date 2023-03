Fim de Tarde

Nesta edição: Emanuel Bomfim conversa com João Abel, repórter do Estadão, que apurou como foi o primeiro show do Coldplay no Brasil. Juliana Mezzaroba e Felipe de Paula apresentam uma dobradinha solar no ‘Audição’, para fechar o verão. Na política, Beatriz Bulla fala sobre a nova rodada de críticas do Governo à taxa de juros. Murilo Busolin aborda o terror em uma série e um filme, no ‘Furou a Bolha’. Laís Gottardo traz uma opereta e duas séries no ‘Bloco de Notas’.