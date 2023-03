Fim de Tarde

No programa de hoje, Emanuel Bomfim entrevista Anitta Rocha da Silveira, diretora de ‘Medusa’, filme que acaba de estrear no circuito comercial dos cinemas. Obra é um terror que aborda machismo e a recente onda conservadora no Brasil. Na política, Pedro Venceslau detalha projeto na área de segurança pública do governo Lula e fala sobre a posse de Michelle Bolsonaro como presidente do PL Mulher. Ubiratan Brasil traz detalhes sobre espetáculo em SP que tem como base o filme que ajudou a consagrar a cantora Whitney Houston. No ‘Bloco de Notas’, Vinícius Novais conta sobre a exposição ‘Rádio no Brasil’ do MIS e ‘Uma Obra’ da Pinacoteca.