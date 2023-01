Jornal Eldorado

Os bolsonaristas golpistas que invadiram e depredaram instalações do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal neste domingo podem ser enquadrados em diversos crimes previstos no Código Penal. Entre eles, estão os de abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado, danos ao patrimônio público e associação criminosa. Ouça as explicações dadas pela advogada Maíra Fernandes, professora convidada da FGV Direito do Rio de Janeiro, durante entrevista à Rádio Eldorado.