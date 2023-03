Jornal Eldorado

O vereador de Caxias do Sul (RS) Sandro Fantinel terá que responder ao menos a quatro pedidos de cassação em razão de sua fala contra nordestinos nesta semana. Em discurso na Casa, ao se referir a trabalhadores baianos encontrados em situação semelhante à escravidão em uma empresa prestadora de serviços a três vinícolas da cidade, o parlamentar sugeriu que os empresários da região não contratassem mais “aquela gente lá de cima”. Fantinel, que era filiado ao Patriota, foi expulso do partido e também é alvo de investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Após a repercussão negativa do caso, ele alegou ter sido “mal interpretado”. Em entrevista à Rádio Eldorado, a presidente da Comissão de Ética da Câmara de Caxias do Sul, Estela Balardin (PT), disse que o parlamentar estará sujeito às penas de advertência, suspensão temporária do mandato ou cassação, num processo que deve durar cerca de 30 dias. “A fala do vereador foi sobre toda uma população de uma região do nosso país. Ela foi muito clara ao falar da cultura dessas pessoas e não dá muita brecha pra interpretação. Ali, ela não foi tirada de contexto. Nós estávamos em plenário no momento em que nós ouvimos e foi muito chocante ouvir aquilo dentro da casa do povo”, afirmou a vereadora.