Jornal Eldorado

O MobizapSP, aplicativo público criado pela Prefeitura de São Paulo para concorrer com as plataformas Uber e 99, teve 21 mil motoristas cadastrados no primeiro dia de inscrições e pode entrar em operação em 30 dias. A informação foi dada pelo vereador Marlon Luz (MDB), um dos idealizadores do projeto. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele disse que este deve ser o prazo para checagem das informações e validação de segurança dos condutores cadastrados. Segundo o parlamentar, a iniciativa vai resolver problemas de motoristas e passageiros. “Pelo lado do passageiro tem uma falta de segurança muito grande em relação a assédio, conta falsa ou má condução do veículo. Plataformas não garantem segurança do passageiro e cobram taxas muito grandes do motorista”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito também considera que o aplicativo tem benefícios para a população e motoristas. Para os passageiros, não haverá a cobrança da chamada tarifa dinâmica, aquela aplicada quando existem mais pedidos de viagens do que motoristas disponíveis em determinada zona. No caso dos motoristas, a taxa de administração que terão de pagar será fixa no valor de 10,95%. Empresas privadas cobram entre 14,9% e 19, 9%.