Jornal Eldorado

Já são mais de 600 vítimas de trabalho análogo à escravidão resgatadas no Brasil apenas 2023, um recorde para o primeiro trimestre. O aumento é registrado apesar do enfraquecimento das forças de fiscalização. Segundo o procurador do Trabalho e vice-coordenador nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Conaete) do MInistério Público do Trabalho, Italvar Medina, somente metade das vagas de auditores fiscais do trabalho estão ocupadas atualmente, cerca de 1900. Outros 300 servidores estão prestes a se aposentar. São aproximadamente 1500 posições abertas esperando novos concursos para serem preenchidas. Na avaliação de Medina, vários fatores contribuíram para o aumento de resgates. Dentre eles, a criação de equipes locais de fiscalização móvel em estados como o Rio Grande do Sul, onde nessa segunda, em Uruguaiana 82 trabalhadores, dos quais 11 adolescentes, foram resgatados na colheita de arroz, em condições degradantes de trabalho. Em todo o Rio Grande do Sul, já são até agora 291 resgatados em 2023. Outras variantes listadas pelo procurador são o aumento da vulnerabilidade social da população e o aumento de atividades clandestinas, como desmatamentos. Para ele, os empregadores ficaram “confortáveis” para desrespeitar a lei ao longo dos últimos anos.