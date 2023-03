Jornal Eldorado

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) ampliou desde a última sexta-feira, 3, a medição dos congestionamentos no trânsito na cidade de São Paulo. Agora, por meio de uma parceria com o aplicativo Waze, 100% das vias serão monitoradas, passando de 868 km para 20.000 km. No site da CET estão disponibilizados os números absolutos de lentidão em tempo real referentes a todas as ruas e avenidas da capital paulista. Antes a medição era feita apenas no centro expandido, mas esse sistema ainda não será abandonado, permitindo uma comparação entre as duas bases de dados.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Ricardo Teixeira, disse que no primeiro dia com a nova medição a lentidão que era em média de 230 km chegou a quase 850 km. “Isso com certeza dá tranquilidade ao usuário. Ele não vai fazer uma viagem às escuras”, afirmou. Segundo Teixeira, a parceria permitiu a transferência de funcionários que faziam a medição para outros setores, como o atendimento ao público. Ele também anunciou que, em cerca de 120 dias, também haverá uma plataforma alimentada com informações repassadas pelos próprios motoristas.