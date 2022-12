Mãe Sem Manual

A chegada do verão com suas altas temperaturas exige maior atenção com a pele. Por conta disso, nessa semana Rita Lisauskas conversa com a médica Silvia Soutto Mayor, coordenadora do departamento de dermatologia pediátrica da Sociedade Brasileira de Dermatologia, sobre como cuidar da pele das crianças nesta estação. O primeiro boletim desta conversa é sobre os cuidados no banho de recém-nascidos.