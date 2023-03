Pedro em Série

No filme “Ela Disse”, inspirado em eventos reais, duas jornalistas do New York Times escrevem uma das histórias mais importantes de uma geração, que ajudou a lançar o movimento #MeToo e quebrou décadas de silêncio em torno do assunto de agressão sexual em Hollywood - cujas mais notórias denúncias decaíram sobre o produtor de Indiewood, Harvey Weinstein.