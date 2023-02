Se você pretende visitar as praias de São Sebastião, Patrícia Ferraz recomenda que no passeio esteja incluso o ‘Bar do Manacá’. Com uma estética única e próximo da Mata Atlântica, o menu do estabelecimento conta com Crudo de Atum, Mini Hambúrguer de Copa de Lombo, uma variedade de espetinhos, e drinks autorais, claro!