Ranking: as 15 melhores músicas de 2022

Uma das principais missões aqui da Eldorado é selecionar lançamentos e apostar em novidades. O lema é nunca ficar parado. O ano de 2022 não foi diferente, com centenas e centenas de músicas sendo escolhidas pelo nosso time de programadores musicais. E para fechar o ano, elaboramos nosso tradicional ranking das melhores da temporada. As “15+” foram apresentadas inicialmente na edição do ‘Fim de Tarde Eldorado’ no dia 10 de dezembro, com os comentários de Juliana Mezzaroba e Felipe de Paula, dupla que forma nosso time de curadores e pesquisadores.

(Ouça o programa na integra: https://www.estadao.com.br/eldorado/programas/fim-de-tarde/fim-de-tarde-1012-as-15-mais-de-2022/)

Confira as 15 melhores músicas da Eldorado em 2022:

15. Young Gun Silver Fox - Winners

Grupo revelado no Brasil pela Rádio Eldorado lançou novo disco em 2022, Ticket To Shangri-La.

14. Jorge Drexler – Cinturón Blanco

Mais um hit apaixonante do uruguaio, depois de 4 anos de hiato.

13. DJ Memê - Maria Fumaça

Versão surpreendente e cool para este clássico da música instrumental brasileira.

12. Metronomy – Right On Time

Uma música para cima e bem leve, assim como todo o disco Small World.

11. Kadhja Bonet – JGS

Timbre lembra Kate Bush; cantora de Los Angeles é uma das grandes surpresas do ano!

10. Tim Bernardes – Olha

Gravado nos estúdios da Eldorado, no lendário piano, Tim Bernardes se mostra um dos melhores da sua geração

09. Beyoncé - CUFF IT

Depois de 6 anos, Cuff It conta com Nile Rodgers e virou hit no Tik Tok

08. Coco - Last of the Loving

Nascido na pandemia com 3 músicos de outras bandas, Coco já surge como fenômeno

07. Bala Desejo - Lua Comanche (feat. Lucas Nunes)

Outro grupo nascido na pandemia e com um empurrãozinho de Tereza Cristina, Bala Desejo é uma explosão de criatividade com o que a música brasileira tem de melhor.

06. KAINA – Apple

O som mais invocado de 2022.

05. Mamas Gun - When You Stole the Sun From the Sky

Uma linda balada com toque dos mestres do Soul. Amor à primeira ouvida.

04. MATTERS UNKNOWN & Olivia Bhattach - Other Side

Primeiro disco em carreira solo do multi instrumentista Jonathan Enser, cheio de funk, soul e jazz

03. Chico Buarque & Hamilton de Holanda - Que Tal um Samba

Chico Buarque em sua melhor forma, ainda mais com o violão de Hamilton de Holanda

02. Maglore - A Vida É uma Aventura

Com muitas cordas e orquestrações, os baianos do Maglore vem com a cara dos anos 70

01. Tears for Fears - Break The Man

40 anos de carreira, amada pela curadoria da Eldorado. A volta do Tears For Fears mostra que estão conectados à sua essência, sem se desconectar do que rola na música atualmente.