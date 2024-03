R&B com atmosfera insinuante, romântica e sensual na música de Victoria Monét

Uma das queridinhas do momento do mundo da música também está no Selo Eldorado de Qualidade! Tida como uma das revelações da nova geração do R&B mundial, Victoria Monét tem uma curta, mas promissora carreira. No total, são cinco álbuns lançados até agora, com destaque para o mais recente, “Jaguar II”, que rendeu sete indicações ao Grammy e o prêmio de Artista Revelação em fevereiro deste ano.

Mas não é apenas como cantora que Victoria Monét se destaca. Ela também é uma compositora de mão cheia, colaborando com a carreira de alguns dos principais nomes da música pop atual, casos de Selena Gomez, Blackpink e, especialmente, Ariana Grande.

Do sucesso estrondoso de “Jaguar II”, destacamos a faixa “How Does It Make You Feel”. Uma típica canção de R&B, com atmosfera insinuante, romântica e sensual, que é impossível não se sentir fisgado por ela. Entre você também no mundo envolvente de Victoria Monét com “How Does It Make You Feel”, no Selo Eldorado de Qualidade.