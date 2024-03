Referências à cultura soul-hip hop dos anos 1990 no som do Da Break

Três amigos e um sonho. É assim que o grupo Da Break se auto define. Esse sonho em comum é fazer uma música calorosa, dedicada de corpo e alma ao groove e tendo como influências o jazz, o reggae, o funk, o soul e também grandes linhas de baixo no estilo “Jamaican Style”.

Segundo a vocalista Hawa, o som do Da Break tem uma estética ainda ancorada na sua querida cultura soul-hip hop dos anos 90, mas também com um ouvido atento aos sons mais atuais.

O Da Break realmente faz música com o coração e é possível perceber isso na faixa “Fine”, que conta com participação do cantor Pab the Kid e recebe o nosso Selo Eldorado de Qualidade.