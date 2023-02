Reforma Tributária: Reginaldo Lopes diz que 1ª etapa será aprovada até fim do semestre

custom_embed - assets

A primeira etapa da Reforma Tributária, que trata de impostos que incidem sobre o consumo, deve ser aprovada até o fim deste semestre. A avaliação é do deputado Reginaldo Lopes (PT- MG), coordenador do grupo de trabalho que cuida do tema na Câmara dos Deputados. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele disse que imediatamente após essa etapa é necessário avançar na segunda parte da reforma, que será sobre renda e patrimônio. Ele definiu a reforma como “um projeto de nação” que fará o Brasil “parar de produzir superpobres”. O parlamentar reconheceu, no entanto, que será preciso dialogar com setores produtivos, governadores e prefeitos.