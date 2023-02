Remoção, sirenes e treinamento de moradores podem reduzir desastres, diz Carlos Nobre

custom_embed - assets

Ao menos 4.219 pessoas morreram em deslizamentos no Brasil nos últimos 35 anos, segundo levantamento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Para especialistas, o número – que não inclui inundações e outros eventos associados – expõe um problema histórico de falta de ação para prevenção e redução de riscos no País, especialmente na região Sudeste, que concentra a maioria das vítimas, a exemplo do recente caso no litoral norte de São Paulo. Em entrevista à Rádio Eldorado, o climatologista Carlos Nobre disse que as mudanças climáticas fazem eventos extremos, antes registrados a cada 50 ou 100 anos, serem agora repetidos em uma década ou até em cinco anos. Ele defendeu a adoção de políticas habitacionais para remoção de moradores de áreas de risco, além do monitoramento e da instalação de sirenes nesses locais, com treinamento das pessoas para situações de perigo e a indicação de locais seguros como abrigos nessas ocasiões.