A homenagem de Hamilton de Holanda a Djavan

Grandes nomes da música merecem sempre serem reverenciados e terem suas obras exaltadas e revisitadas. É o caso de Djavan, que já teve sucessos regravados por muitas gerações, como a banda Terno Rei e no projeto “Jah-Van”, disco idealizado pelo produtor BiD.

Agora chegou a vez de Hamilton de Holanda prestar o seu tributo com o lançamento do álbum “Samurai – A Música de Djavan”. São doze faixas que trazem o repertório do cantor e compositor alagoano para o universo e a sonoridade do bandolinista.

Ali você ouve belas versões instrumentais para clássicos, como “Malásia” e “Faltando um Pedaço”, e canções registradas com as vozes de nomes como Zeca Pagodinho, Gloria Groove e Jorge Drexler.

O próprio Djavan participa do disco em duas parcerias com Hamilton de Holanda E é justamente a regravação suingada de “Luz” que a gente destaca no Selo Eldorado de Qualidade! Prepare-se para dançar ao som desses dois ícones da música!